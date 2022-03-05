Бундеслига. Штутгарт обыграл Боруссию М, Бавария и Байер расписали мировую

Состоялись шесть матчей 25-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии. 25-й тур
«РБ Лейпциг» – «Фрайбург» – 1:1
Голы: 0:1 – 38 Демирович, 1:1 – 90 Анхелиньо.
«Вольфсбург» – «Унион Берлин» – 1:0
Гол: 1:0 – 24, автогол Авонийи.
«Бавария» – «Байер» – 1:1
Голы: 1:0 – 18 Зюле, 1:1 – 36, автогол Мюллер.
«Герта» – «Айнтрахт» Ф – 1:4
Голы: 0:1 – 17 Кнауфф, 0:2 – 48 Тута, 0:3 – 56 Линдстрем, 1:3 – 61 Зельке, 1:4 – 63 Борре.
«Бохум» – «Гройтер» – 2:1
Голы: 1:0 – 35 Ляйтш, 1:1 – 64, автогол Белла-Кочап, 2:1 – 71 Лосилла.
«Штутгарт» – «Боруссия М» – 3:2
Голы: 0:1 – 14 Плеа, 0:2 – 35 Тюрам, 1:2 – 38 Эндо, 2:2 – 51 Фюрих, 3:2 – 83 Калайджич.
Источник — Sport.ua
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