ФОТО. Сине-желтые. В АПЛ продолжают поддерживать Украину

В АПЛ еще один тур начался с поддержки клубами и болельщиками Украины. Даже в тех матчах, где не участвуют украинцы.
Брайтон, который играл с Ньюкаслом, сегодня специально использовал запасную сине-желтую форму. А болельщики Сорок выразили поддержку плакатами.
Поддержали Украину и Лидс с Лестером, а также другие команды
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.