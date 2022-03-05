ФОТО. Сине-желтые. В АПЛ продолжают поддерживать Украину

В АПЛ еще один тур начался с поддержки клубами и болельщиками Украины. Даже в тех матчах, где не участвуют украинцы.

Брайтон, который играл с Ньюкаслом, сегодня специально использовал запасную сине-желтую форму. А болельщики Сорок выразили поддержку плакатами.

Поддержали Украину и Лидс с Лестером, а также другие команды