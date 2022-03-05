ВИДЕО. Как сборная Украины по теннису обыграла команду Барбадоса

В пятницу и субботу мужская сборная Украины по теннису провела встречу Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против Барбадоса.



Встреча была перенесена из Киева в Анталью в целях безопасности.



В составе сборной Украины присутствовали пять теннисистов: Илья Марченко, Виталий Сачко, Алексей Крутых, Денис Молчанов и Вячеслав Белинский. В первый игровой день Крутых и Марченко сыграли по одиночному матчу, во второй они де добыли победу в паре. Изначально в парном поединке должны были сыграть Денис Молчанов и Виталий Сачко, но эти теннисисты отравились. Впрочем, это не помешало украинцам выиграть с общим счетом 3:0.

Кубок Дэвиса. Украина – Барбадос – 3:0

Алексей Крутых (Украина) – Дариан Кинг (Барбадос) – 6:2, 6:1

Илья Марченко (Украина) – Мэтью Фостер (Барбадос) – 6:3, 6:1

Илья Марченко / Алексей Крутых (Украина) – Дариан Кинг / Мэтью Фостер (Барбадос) – 6:4, 7:5



По итогам встречи сборная Украины сохранила место в Первой Мировой группе Кубка Дэвиса. В сентябре наша национальная команда сыграет с одной из проигравших сборных в Квалификации Финала Кубка Дэвиса, которая проходит в эти дни. Следующий соперник станет известен в конце марта, когда состоится жеребьевка.

Жеребьевка

Церемония открытия

Тренировки украинцев

Видео любезно предоставил Илья Марченко. Вы можете подписаться на его канал в YouTube.