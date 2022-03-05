Даяна Ястремская – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу украинская теннисистка Даяна Ястремская (№140 WTA) продолжит выступления в основе турнира WTA 250 в Лионе.



В 1/2 финала украинка встретится против второй сеяной румынки Сораны Кырсти (№30 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 18:15 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В финале победительница встречи сразится против Чжан Шуай из Китая (№64 WTA).

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