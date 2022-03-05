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Даяна Ястремская – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинала в Лионе

  • 05.03.2022 18:20
  • 803 просмотра
  • 1 комментарий
Даяна Ястремская – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В субботу украинская теннисистка Даяна Ястремская (№140 WTA) продолжит  выступления в основе турнира WTA 250 в Лионе.
 
В 1/2 финала украинка встретится против второй сеяной румынки Сораны Кырсти (№30 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 18:15 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В финале победительница встречи сразится против Чжан Шуай из Китая (№64 WTA).

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 05.03.2022 18:06
    +1
    Давай Даяна! Очень нужен титул для уверенности.
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