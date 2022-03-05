Евгений КОНОПЛЯНКА: «Я не умею стрелять. Помогаю ВСУ так, как могу»

Полузащитник «Краковии» Евгений Коноплянка рассказал о том, что помогает армии Украины остановить Россию.

«В жизни не мог поверить, что настанет такой день. Это наши люди, наши дети, наши города. Не знаю, когда это остановится. Если бы я умел воевать, держать оружие, то побежал бы туда. Каждый помогает так, как может».

«Я знаю, как могу помочь армии конкретно я. И помогаю. Я никогда не стрелял, не умею. Помогаю так, как могу. Благодарен полякам, они сейчас тоже поддерживают нас и помогают».

«Чувствуется их поддержка», - сказал Коноплянка.