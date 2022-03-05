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Евгений КОНОПЛЯНКА: «Я не умею стрелять. Помогаю ВСУ так, как могу»

Хавбек помогает финансово

  • 05.03.2022 18:05
  • 1598 просмотров
  • 1 комментарий
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Я не умею стрелять. Помогаю ВСУ так, как могу»
© facebook.com/mkscracovia

Полузащитник «Краковии» Евгений Коноплянка рассказал о том, что помогает армии Украины остановить Россию.

«В жизни не мог поверить, что настанет такой день. Это наши люди, наши дети, наши города. Не знаю, когда это остановится. Если бы я умел воевать, держать оружие, то побежал бы туда. Каждый помогает так, как может».

«Я знаю, как могу помочь армии конкретно я. И помогаю. Я никогда не стрелял, не умею. Помогаю так, как могу. Благодарен полякам, они сейчас тоже поддерживают нас и помогают».

«Чувствуется их поддержка», - сказал Коноплянка.

Источник — FootballHub

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Arg, 05.03.2022 18:18
    +2
    Научат. Раньше ещё в 9-м классе ездили на стрельбище с АК и боевыми... Это пенальти трудно в 9 бить.
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