Александр АЛИЕВ: «Тимощук, ты где пропал? А Ордец где? Патриоты наши»

Экс-игрок «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Алиев не понимает, почему Анатолий Тимощук и Иван Ордец никак не реагируют на вторжение России в Украину.
«Тимощук, а где ты пропал? Чего язык в жопу засунул? Патриот ты наш украинский. Ордец, а ты где? Как там «Динамо» Москва»?
«Рак и Ворона (Ракицкий и Воронин). Я знал вас мужиками, вы и остались мужиками. Знаю, что вы патриоты этой страны», - сказал Алиев.
Ранее стало известно, что Александр записался в тероборону.
Источник — Instagram
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