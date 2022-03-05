ВИДЕО. Гвардиола про Зинченко, причины войны и солидарность АПЛ с Украиной

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола на пресс-конференции матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» высказался по поводу нападения путинских войск на Украину и морального состояния Александра Зинченко. А также поддержал акцию солидарности с Украиной, которая будет проводиться.
Источник — Sport.ua
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