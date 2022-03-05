ВИДЕО. Анекдот про Беленюка: Синку, я й так бачу, що ти не москаль

Народный депутат Украины и олимпийский чемпион Игр 2020 Жан Беленюк рассказал о курьезном случае на одном из блокпостов.
«Только что еду по городу. Подъезжаю к блокпосту. Двое пацанов стоят. Я им помахал. Вижу, один что-то начинает мне говорить. Я опускаю стекло, спрашиваю, что надо, а он говорит: «Есть такой анекдот: Синку, я й так бачу, що ти не москаль», - сказал Беленюк.
Источник — Sport.ua
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