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ВИДЕО. Анекдот про Беленюка: Синку, я й так бачу, що ти не москаль

Теперь у титулованного борца есть любимый анекдот

  • 05.03.2022 11:55
  • 3820 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Анекдот про Беленюка: Синку, я й так бачу, що ти не москаль
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жан Беленюк

Народный депутат Украины и олимпийский чемпион Игр 2020 Жан Беленюк рассказал о курьезном случае на одном из блокпостов.

«Только что еду по городу. Подъезжаю к блокпосту. Двое пацанов стоят. Я им помахал. Вижу, один что-то начинает мне говорить. Я опускаю стекло, спрашиваю, что надо, а он говорит: «Есть такой анекдот: Синку, я й так бачу, що ти не москаль», - сказал Беленюк.

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Burevestnik, 05.03.2022 12:05 (изменен)
    0
    https://twitter.com/i/status/1500026624028381184
    На видео в твиттере - явно наоборот.
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