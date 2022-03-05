Юрий ВЕРНИДУБ: «Не могу понять россиян, которые не против путина»

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб, который вступил в Вооруженные силы Украины и воюет с российско-фашистсткими захватчиками, высказался о противниках.

«Не могу понять путина и его окружение. И не могу понять россиян, которые не против него. Понимаю, что многие граждане россии не осознают, что происходит. В россии все показывают не так, как есть. Говорят, что освобождают нас. Но отчего? Они говорили, что мы фашисты, нацисты...

Даже не могу найти слова, чтобы описать, что они делают. Они атакуют дома мирного населения, но говорят, что поразили военную инфраструктуру. Они врут», - сказал Вернидуб.