Сергей СТАХОВСКИЙ: «Надо остановить Россию»

Один из лучших украинских теннисистов в истории Сергей Стаховский призвал всех остановить российского диктатора владимира «Ху*ло» путина.

«Это то, что есть сейчас. Но мир может остановить этот беспорядок. Надо остановить Россию.

Сегодня российская армия атаковала АЭС в Запорожье. Мир на пороге катастрофических событий. Пожалуйста, давайте остановим путина вместе», - написал Стаховский.