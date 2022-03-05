Сергей СТАХОВСКИЙ: «Надо остановить Россию»

Один из лучших украинских теннисистов в истории Сергей Стаховский призвал всех остановить российского диктатора владимира «Ху*ло» путина.
«Это то, что есть сейчас. Но мир может остановить этот беспорядок. Надо остановить Россию.
Сегодня российская армия атаковала АЭС в Запорожье. Мир на пороге катастрофических событий. Пожалуйста, давайте остановим путина вместе», - написал Стаховский.
Источник — Facebook
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