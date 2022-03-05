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Александр ЗИНЧЕНКО – о войне в Украине: «Плачу уже неделю»

Игрок «Манчестер Сити» – об эмоциях, которые вызывает война

  • 05.03.2022 05:35
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Александр ЗИНЧЕНКО – о войне в Украине: «Плачу уже неделю»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, какие чувства вызывает российское вторжение в Украину.
 
«Я просто плачу. Уже неделю, даже не считаю, но даже когда еду с тренировки, не важно куда, просто плачу от ничего. Все в моей голове. Представьте себе место, где вы родились, росли. А там просто пустая земля.
 
В полночь меня разбудила жена, она плакала. Я был в шоке. Она показывала мне видео, фотографии, что происходит в Украине. Возможно, самое близкое чувство — это смерть кого-то из твоих знакомых. Это чувство, тебе так плохо внутри. Это намного хуже», – сказал Зинченко.

Источник — Twitter

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