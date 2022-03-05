Александр ЗИНЧЕНКО – о войне в Украине: «Плачу уже неделю»

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, какие чувства вызывает российское вторжение в Украину.



«Я просто плачу. Уже неделю, даже не считаю, но даже когда еду с тренировки, не важно куда, просто плачу от ничего. Все в моей голове. Представьте себе место, где вы родились, росли. А там просто пустая земля.



В полночь меня разбудила жена, она плакала. Я был в шоке. Она показывала мне видео, фотографии, что происходит в Украине. Возможно, самое близкое чувство — это смерть кого-то из твоих знакомых. Это чувство, тебе так плохо внутри. Это намного хуже», – сказал Зинченко.