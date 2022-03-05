Александр ЗИНЧЕНКО: «Горжусь тем, что я украинец»

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, почему гордится своим происхождением.



«Скажу честно, если бы не моя дочь, моя семья, я был бы в Украине. Я просто родился таким. Я знаю людей из моей страны, их менталитет, и все они думают точно так же. Я так горжусь тем, что я украинец, и всегда буду.



А когда смотришь на людей, как они борются за свою жизнь. Я знаю людей, менталитет моих людей из моей страны. Они лучше умрут, но не сдадуться.



Я так благодарен всем людям за поддержку, которую я получаю в Британии. Я не понимал, что это будет вот так. Поэтому я хотел бы сказать всем им большое спасибо. Я признателен за это», – заявил Зинченко.