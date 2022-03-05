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Александр ЗИНЧЕНКО: «Горжусь тем, что я украинец»

Игрок «Манчестер Сити» – о борьбе украинского народа против российских захватчиков

  • 05.03.2022 04:27
  • 414 просмотров
  • 1 комментарий
Александр ЗИНЧЕНКО: «Горжусь тем, что я украинец»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, почему гордится своим происхождением.
 
«Скажу честно, если бы не моя дочь, моя семья, я был бы в Украине. Я просто родился таким. Я знаю людей из моей страны, их менталитет, и все они думают точно так же. Я так горжусь тем, что я украинец, и всегда буду.
 
А когда смотришь на людей, как они борются за свою жизнь. Я знаю людей, менталитет моих людей из моей страны. Они лучше умрут, но не сдадуться.
 
Я так благодарен всем людям за поддержку, которую я получаю в Британии. Я не понимал, что это будет вот так. Поэтому я хотел бы сказать всем им большое спасибо. Я признателен за это», – заявил Зинченко.

Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
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    Александр Жаирс, 05.03.2022 06:43
    0
    Считаю,действующие украинские спортсмены мирового уровня должны находиться там,где они могут объеденить людей других стран в поддержке Украины. Это их фронт,здесь от них больше пользы,чем с автоматом в руках,которым они не умеют пользоваться.
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