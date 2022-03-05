Президент ФИФА соболезнует по поводу гибели украинских футболистов

Президент ФИФА Джанни Инфантино направил письмо в адрес президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.



«Дорогой президент, хочу выразить свои самые искренние и сердечные соболезнования в связи с трагической гибелью футболистов Виталия Сапило и Дмитрия Мартыненко.



Не хватает слов, чтобы описать нашу грусть по поводу этих потерь. Виталий Сапило, игрок ФК «Карпаты» (Львов), Дмитрий Мартыненко, игрок ФК «Гостомель», не будут забыты, всем нам их будет очень не хватать.



От имени международного футбольного сообщества хочу выразить глубочайшие соболезнования Украинской ассоциации футбола, ФК «Карпаты» (Львов), ФК «Гостомель» и семьям Виталия Сапило и Дмитрия Мартыненко, их партнерам, друзьям и близким.



Наши мысли – со всеми вами. Мы надеемся, что в определенной степени наши слова поддержки смогут принести хоть немного мира и спокойствия в это время.



Искренне ваш, Джанни Инфантино».

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