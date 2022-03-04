Фрэнк ЛЭМПАРД: «Санкции против Усманова не повлияли на Эвертон»

Тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард считает, что санкции против олигарха Алишера Усманова, которого связывают с ливерпульским клубом, сейчас не влияют на команду.

«Никаких разговоров в клубе по этому поводу нет. Санкции никак не повлияли. Я продолжаю заниматься своей работой с командой», - сказал Лэмпард.

За «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.