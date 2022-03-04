Италия готова провести матчи чемпионата Украины по футболу

Итальянская федерация футбола готова провести матчи чемпионата Украины по футболу.

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сказал:

«Мы готовы принять украинских беженцев и провести матчи. Я тяжело переживаю за украинский вопрос, как и все, кто уважает жизнь и достоинство.

Футбол демонстрирует единство, которого раньше не было. Этот вид спорта является феноменом сильного социального единения. Мы объединены и последовательны, и кричим нет войне».

24 февраля все футбольные турниры в Украине были приостановлены из-за полномасштабной войны РФ против Украины.