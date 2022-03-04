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Италия готова провести матчи чемпионата Украины по футболу

Президент итальянской федерации Габриэле Гравина протянул руку помощи

  • 04.03.2022 21:38
  • 2614 просмотров
  • 2 комментария
Италия готова провести матчи чемпионата Украины по футболу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэле Гравина

Итальянская федерация футбола готова провести матчи чемпионата Украины по футболу.

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина сказал:

«Мы готовы принять украинских беженцев и провести матчи. Я тяжело переживаю за украинский вопрос, как и все, кто уважает жизнь и достоинство.

Футбол демонстрирует единство, которого раньше не было. Этот вид спорта является феноменом сильного социального единения. Мы объединены и последовательны, и кричим нет войне».

24 февраля все футбольные турниры в Украине были приостановлены из-за полномасштабной войны РФ против Украины.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Xzibit11, 04.03.2022 22:09
    +2
    Какие бляха матчи, макаронники...
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    online
    Akkerman65, 04.03.2022 23:17
    0
    Xzibit11, 04.03.2022 22:09
    Какие бляха матчи, макаронники...
    Интересно, кто во время войны смог бы согласиться на продолжение чемпионата? Это дурацкое и непродуманно предложение человека, который не понимает вообще что происходит в Украине.
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