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МАЛИНОВСКИЙ: «Кто был во Львове, знает, насколько там хорошие люди»

Хавбек «Аталанты» – о менталитете украинцев

  • 04.03.2022 20:58
  • 968 просмотров
  • 1 комментарий
МАЛИНОВСКИЙ: «Кто был во Львове, знает, насколько там хорошие люди»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, в каком городе лучшая поддержка Украины и сборной по футболу.

«Я считаю, что 99% людей, не бывших во Львове, не знают, что такое Украина. Львов – это лучший город, где поддерживают сборную Украины. Патриоты живут по всей Украине, но таких, как во Львове, нет нигде. Я беру этот город из-за того, что он очень важен для Украины. Кто был во Львове, знает, насколько там хорошие люди, и неважно, на каком языке ты говоришь», - сказал Малиновский.

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
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    online
    Андрій Ванчак, 04.03.2022 21:13
    +1
    Маліна, ти як завжди, КРАЩИЙ!!!
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