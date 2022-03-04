МАЛИНОВСКИЙ: «Кто был во Львове, знает, насколько там хорошие люди»

Полузащитник «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, в каком городе лучшая поддержка Украины и сборной по футболу.

«Я считаю, что 99% людей, не бывших во Львове, не знают, что такое Украина. Львов – это лучший город, где поддерживают сборную Украины. Патриоты живут по всей Украине, но таких, как во Львове, нет нигде. Я беру этот город из-за того, что он очень важен для Украины. Кто был во Львове, знает, насколько там хорошие люди, и неважно, на каком языке ты говоришь», - сказал Малиновский.