Китай не покажет тур АПЛ из-за поддержки командами Украины

По информации СМИ, ближайший тур АПЛ не будет показан в Китае из-за войны России против Украины.

Английские команды сейчас активно поддерживают украинцев и Украину, вывешивая флаги, а также проводя мероприятия с участием Александра Зинченко, Андрея Ярмоленко и Виталия Миколенко.

Все это не нравится Китаю, который хочет поддерживать хорошие отношения с Россией, поэтому минимум один тур АПЛ не будет показан по ТВ.