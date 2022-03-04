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Китай не покажет тур АПЛ из-за поддержки командами Украины

Хотят сохранять отношения с Россией

  • 04.03.2022 20:45
  • 2989 просмотров
  • 3 комментария
Китай не покажет тур АПЛ из-за поддержки командами Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации СМИ, ближайший тур АПЛ не будет показан в Китае из-за войны России против Украины.

Английские команды сейчас активно поддерживают украинцев и Украину, вывешивая флаги, а также проводя мероприятия с участием Александра Зинченко, Андрея Ярмоленко и Виталия Миколенко.

Все это не нравится Китаю, который хочет поддерживать хорошие отношения с Россией, поэтому минимум один тур АПЛ не будет показан по ТВ.

Источник — The Athletic

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Arg, 04.03.2022 20:53
    +7
    Тю... Лучше бы уже начали покорять Дальний Восток.
    Ссылка
    online
    OttoKesterr, 04.03.2022 21:11 (изменен)
    +5
    Я ржав, коли спецом ввімкнув матч тв за участі Евертона і Аталанти, де були акції підтримки України перед початком гри і там рускіє на повторі вмикали крупний план вболівальників а потім різко перемикали на гру зі стартовим свистком.
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    online
    Andrey111, 04.03.2022 21:12
    +4
    Они ег давно покорили и там ведут себя как хазяины, а за поддержку путлеровцев, пошли она на х,, й
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