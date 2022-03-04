Китай не покажет тур АПЛ из-за поддержки командами Украины

По информации СМИ, ближайший тур АПЛ не будет показан в Китае из-за войны России против Украины.
Английские команды сейчас активно поддерживают украинцев и Украину, вывешивая флаги, а также проводя мероприятия с участием Александра Зинченко, Андрея Ярмоленко и Виталия Миколенко.
Все это не нравится Китаю, который хочет поддерживать хорошие отношения с Россией, поэтому минимум один тур АПЛ не будет показан по ТВ.
Источник — The Athletic
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