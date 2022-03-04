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Бешикташ провел переговоры с Де Дзерби

Турки узнают о возможности сотрудничества с итальянцем

  • 04.03.2022 19:49
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Бешикташ провел переговоры с Де Дзерби
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанджи пребывает в активном поиске нового главного тренера для стамбульской команды с прицелом на следующий сезон.

По информации турецких источников, Казанджи уже переговорил с рядом наставников, среди которых оказался и 42-летний коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Представитель «Бешикташа» обсудил с Де Дзерби, который недавно смог эвакуироваться из Киева в Италию, и его агентом потенциальные детали сотрудничества. Коуч заявил Казанджи, что в сложившейся ситуации будет следовать решениям руководства «Шахтера» и ФИФА.

Напомним, контракт Де Дзерби с «Шахтером» рассчитан до лета 2023 года.

Источник — Fotospor

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