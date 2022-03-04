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Александр ДЕНИСОВ: «Русские придумывают сказки»

Очередное доказательство агрессивной пропаганды, которой долгое время накачивали русское население

  • 04.03.2022 19:19
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Александр ДЕНИСОВ: «Русские придумывают сказки»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов обратился к русским, которые развязали войну в Украине, и призвал не верить пропаганде российского ТВ. 

«Хочу сказать русским. Я родился в Енакиево (город в Донецкой области Украины). Отец - русский, мать - украинка. Я жил в Донецке, а в 2008 году переехал в Киев. Я - русскоговорящий украинец. Я могу подтвердить: никогда в Украине мне никто не указывал, на каком языке говорить, в какую церковь ходить.

Меня знают и в Донецке, и везде на Донбассе. Поэтому все эти сказки, которые придумывают русские, – это в прямом смысле сказки», - сказал Денисов.

Источник — Футбол 1/2/3

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