Александр ДЕНИСОВ: «Русские придумывают сказки»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов обратился к русским, которые развязали войну в Украине, и призвал не верить пропаганде российского ТВ.

«Хочу сказать русским. Я родился в Енакиево (город в Донецкой области Украины). Отец - русский, мать - украинка. Я жил в Донецке, а в 2008 году переехал в Киев. Я - русскоговорящий украинец. Я могу подтвердить: никогда в Украине мне никто не указывал, на каком языке говорить, в какую церковь ходить.

Меня знают и в Донецке, и везде на Донбассе. Поэтому все эти сказки, которые придумывают русские, – это в прямом смысле сказки», - сказал Денисов.