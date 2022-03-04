Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Электростанция – еще один инструмент шантажа Путина»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает, что с президентом россии владимиром путиным все эти годы действовали недостаточно жестко:

«Годами я кричал, что Европа должна действовать гораздо жестче против режима путина. Мы реагируем на пробелы, поэтому везде опаздываем на один шаг.

Примером этого является атомная электростанция. Еще один инструмент шантажа путина».