Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Электростанция – еще один инструмент шантажа Путина»

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает, что с президентом россии владимиром путиным все эти годы действовали недостаточно жестко:
«Годами я кричал, что Европа должна действовать гораздо жестче против режима путина. Мы реагируем на пробелы, поэтому везде опаздываем на один шаг.
Примером этого является атомная электростанция. Еще один инструмент шантажа путина».
Источник — Sport.ua
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