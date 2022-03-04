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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Электростанция – еще один инструмент шантажа Путина»

Экс-футболист сборной Украины – о главном террористе современности

  • 04.03.2022 19:05
  • 430 просмотров
  • 1 комментарий
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Электростанция – еще один инструмент шантажа Путина»
© Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко считает, что с президентом россии владимиром путиным все эти годы действовали недостаточно жестко:

«Годами я кричал, что Европа должна действовать гораздо жестче против режима путина. Мы реагируем на пробелы, поэтому везде опаздываем на один шаг.

Примером этого является атомная электростанция. Еще один инструмент шантажа путина».

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    Владимир Копяк, 04.03.2022 19:46 (изменен)
    +2
    На расейких телеканалах уже распространяется информация, что это наши ВСУ пытались взорвать 1-й энергоблок станции, но подоспевшие подразделения ВС РФ заставили (!) пожарников потушить пожар. Многие в РФ уверены, что Украина вероломно напала на расею и готова нанести ядерный удар,ракетами, которые Украина получила от США, по крупным городам РФ. В связи с этим, зажиточные расеяне чартерами увозят свои семьи с РФ. Пропаганда фашистской Германии нервно курит в сторонке....
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