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ВИДЕО. Марис ВЕРПАКОВСКИС: «Украинцы, для нас вы уже выиграли эту войну»

Экс-игрок «Динамо» поддержал Украину

  • 04.03.2022 17:15
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ВИДЕО. Марис ВЕРПАКОВСКИС: «Украинцы, для нас вы уже выиграли эту войну»
© ФК Динамо Киев. Марис Верпаковскис

Бывший форвард «Динамо» Киев Марис Верпаковскис поддержал украинский народ в войне с россией:

«Родная Украина и родные украинцы! Хочу, чтобы вы знали, что в эти ужасные дни вся Латвия, вся прибалтика, вся Европа и весь мир восхищаются вами, тем, как вы защищаете свою землю. Восхищаются вашим духом, единством, патриотизмом, вашим Президентом.

Вы для нас – как большой пример. Вы для нас герои. Для нас вы уже выиграли эту войну. Мы молимся, чтобы это бессмысленное кровопролитие как можно скорее закончилось. Мы с вами. Слава Украине, слава героям!».

Источник — Facebook

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