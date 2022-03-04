ВИДЕО. Марис ВЕРПАКОВСКИС: «Украинцы, для нас вы уже выиграли эту войну»

Бывший форвард «Динамо» Киев Марис Верпаковскис поддержал украинский народ в войне с россией:

«Родная Украина и родные украинцы! Хочу, чтобы вы знали, что в эти ужасные дни вся Латвия, вся прибалтика, вся Европа и весь мир восхищаются вами, тем, как вы защищаете свою землю. Восхищаются вашим духом, единством, патриотизмом, вашим Президентом.

Вы для нас – как большой пример. Вы для нас герои. Для нас вы уже выиграли эту войну. Мы молимся, чтобы это бессмысленное кровопролитие как можно скорее закончилось. Мы с вами. Слава Украине, слава героям!».