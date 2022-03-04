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Виктор КОВАЛЕНКО: «Херсонцы, не ведитесь на провокации»

Украинский футболист обратился к жителям родного города

  • 04.03.2022 16:27
  • 702 просмотра
  • 1 комментарий
Виктор КОВАЛЕНКО: «Херсонцы, не ведитесь на провокации»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко выступил с обращением к жителям своего родного Херсона, который сейчас оккупирован российскими войсками:

«Дорогие украинцы, дорогие херсонцы. Как вы знаете мой родной город Херсон оккупировали русские войска. До этого там летали русские бомбы и русские ракеты.

Я каждый день на связи со своими родными, друзьями, это тяжело называть связью. Мой сегодняшний разговор с братом  продлился 20 секунд. Они глушат нам связь, они обрезают интернет, по телевизору только русские новости.

Почему? Они боятся показать правду? Хочу обратиться к херсонцам. Я знаю, в какой мы тяжелой ситуации сейчас, но будьте сильны, держитесь.

Так же я знаю, что сейчас привозят много русской массовки и их камер – они хотят показать, что их ждали, что им тут рады. Это не так, им тут не рады, их тут никто не ждал, мы жили в прекрасном, чудесном городе Херсоне, мирном и дружелюбном.

Херсонцы, не ведитесь на эти провокации, не будьте массовкой для их телекамер, не подходите к ним и не верьте. Потому что наш президент и наши силы Украины не забывают своих.

Мы придем и заберем этот город обратно. Україна понад усе. Херсон – це Україна».

Источник — Instagram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    inspekcha85, 04.03.2022 16:35
    +9
    Молодчина Витя,правильные слова.
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