Боруссия Менхенгладбах собирает финансовую помощь Украине

Клуб немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах объявил о сборе материальной помощи Украине:

«У нашего клуба 94 269 официальных членов, так что минимум эту сумму евро мы перечислим в фонд помощи пострадавшим в Украине. Также приглашаем болельщиков совершить дополнительные пожертвования и увеличить общую сумму.

Перечислить деньги можно на счет Фонда Боруссия, IBAN DE11 4401 0046 0190 0134 68 с пометкой «borussiahilft Ukraine». Кроме того, «Боруссия» будет собирать пожертвования на стадионе и вокруг него на следующей домашней игре против «Герты» в субботу, 12 марта.

Также на игровой и тренировочной форме команды будет размещена надпись «Остановить войну». Затем эта форма будет выставлена ​​на аукцион, деньги от которого также пойдут на помощь».