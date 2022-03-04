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Боруссия Менхенгладбах собирает финансовую помощь Украине

Немецкий клуб поддерживает украинский народ

  • 04.03.2022 16:06
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Боруссия Менхенгладбах собирает финансовую помощь Украине
© ФК Боруссия Менхенгладбах

Клуб немецкой Бундеслиги «Боруссия» Менхенгладбах объявил о сборе материальной помощи Украине:

«У нашего клуба 94 269 официальных членов, так что минимум эту сумму евро мы перечислим в фонд помощи пострадавшим в Украине. Также приглашаем болельщиков совершить дополнительные пожертвования и увеличить общую сумму.

Перечислить деньги можно на счет Фонда Боруссия, IBAN DE11 4401 0046 0190 0134 68 с пометкой «borussiahilft Ukraine». Кроме того, «Боруссия» будет собирать пожертвования на стадионе и вокруг него на следующей домашней игре против «Герты» в субботу, 12 марта.

Также на игровой и тренировочной форме команды будет размещена надпись «Остановить войну». Затем эта форма будет выставлена ​​на аукцион, деньги от которого также пойдут на помощь».

Источник — ФК Боруссия Менхенгладбах

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