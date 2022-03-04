Реймс предоставит гуманитарную помощь Украине

Клуб французской Лиги 1 «Реймс» официально сообщил о том, что собирается предоставить гуманитарную помощь украинцам, которые сильнее всего пострадали в войне с россией.
Клуб призвал всех желающих приходить на пункт сбора гуманитарной помощи. «Реймс» собирается передать одежду, продукты, средства гигиены.
Отправка груза планируется на следующую неделю.
Источник — ФК Реймс
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