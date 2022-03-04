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Эвертон
2 : 0
Борэм Вуд
03.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ФОТО. Как Миколенко впервые стал капитаном Эвертона

Виталий вывел команду на поле с капитанской повязкой

  • 04.03.2022 10:33
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ФОТО. Как Миколенко впервые стал капитаном Эвертона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинец Виталий Миколенко вышел в основе «Эвертона» на матч 1/8 финала Кубка Англии против «Борэм Вуда».
 
Левый защитник «ирисок» вывел команду на поле с капитанской повязкой.
 
Отметим, что на 60-й минуте Миколенко пришлось покинуть поле, он прихрамывал.
 
Кубок Англии. 1/8 финала
 
«Эвертон» – «Борэм Вуд» – 2:0
Голы: 1:0 – 57 Рондон, 2:0 – 84 Рондон.

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События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Эвертон).
57' ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Эвертон).

Источник — Sport.ua

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