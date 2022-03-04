ФОТО. Как Миколенко впервые стал капитаном Эвертона

Украинец Виталий Миколенко вышел в основе «Эвертона» на матч 1/8 финала Кубка Англии против «Борэм Вуда».
Левый защитник «ирисок» вывел команду на поле с капитанской повязкой.
Отметим, что на 60-й минуте Миколенко пришлось покинуть поле, он прихрамывал.
Кубок Англии. 1/8 финала
«Эвертон» – «Борэм Вуд» – 2:0
Голы: 1:0 – 57 Рондон, 2:0 – 84 Рондон.
🇺🇦 Thanks for your support, @Everton! 🧡#Україна #Ukraine #StandWithUkraine— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) March 3, 2022
pic.twitter.com/AspLH8xJUi
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Эвертон).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Саломон Рондон (Эвертон).
Источник — Sport.ua
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