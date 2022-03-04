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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Цель санкций ФИФА и УЕФА – остановить агрессию»

Украинский футболист высказал свое мнение о санкциях ФИФА и УЕФА

  • 04.03.2022 01:20
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Цель санкций ФИФА и УЕФА – остановить агрессию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский поддержал санкции ФИФА и УЕФА, направленные на российский футбол.

– На данный момент многие российские спортсмены молчат и никак не пытаются остановить войну.
– Я думаю, что им было послано уже много месседжей. Если футболисты не начнут говорить, то будут играть в футбол между собой и больше нигде.

Санкции ФИФА и УЕФА направлены не на то, чтобы убить российский футбол, а призваны остановить эту агрессию и помочь Украине. Бездействовать в этой ситуации нельзя. Враги пришли на нашу землю, чтобы решить свой вопрос, а мнение украинцев им неинтересно. 

– Что говорит твой партнер по «Аталанте» россиянин Миранчук?
– Он был шокирован этой ситуацией, так как тоже не ожидал начала войны. Я доношу ему информацию из Украины. Думаю, он уже понимает, что это не какая-то «операция», а полномасштабное вторжение России в Украину.

Источник — Sport.ua

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