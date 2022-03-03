Хавьер ТЕБАС: «Создатели Суперлиги врут больше путина»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал повторные попытки создателей Суперлиги запустить турнир:
«Английским клубам важно стать частью этого турнира, поэтому они решили создать Суперлигу с двумя уровнями, а национальные чемпионаты будут играть второстепенную роль. Два-три клуба будут вылетать, но всегда будут те же команды: «Барселона», «Реал» Мадрид, «Ювентус». Им будет тяжело вылететь.
Они сделали врагами УЕФА и Премьер-лигу, чье развитие идет не по их планам. У нас есть вся информация. Они могут говорить, что угодно, но мы знаем, что они работают над этим проектом. Каждый раз я читаю это и очень раздражаюсь. Если честно, мне кажется, они лгут больше путина».
Источник — Marca
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