Барселона поможет украинским беженцам в Испании

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с официальным обращением к украинскому народу, поддержав страну в войне с российскими агрессорами:
«От имени ФК «Барселона», я хочу показать свою поддержку и солидарность украинцам. Каждый раз, когда у нас выпадала возможность посетить Украину, мы видели поддержку фанатов «Барселоны» в этой стране. У нас есть 28 членов фан-клуба в Киеве и сотни по стране, которые представляют те ценности, которые поддерживает «Барселона». Также есть действующие и бывшие спортсмены, которые помогали обогащать историю «Барселоны».
Для всех них, и для всех людей, которые страдают от ужаса неоправданной войны, я хочу сказать, что мы с вами и поддержим всех украинцев, которые приедут сюда в поиске убежища в нашей стране. Украинцы, «Барселона» с вами! Давайте остановим войну!».
Support and solidarity with Ukraine@JoanLaportaFCB pic.twitter.com/5RmznguNFF— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 3, 2022
Источник — ФК Барселона
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