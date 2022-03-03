Петряк приютил у себя дома 8 беженцев из Украины

Украинский журналист Владимир Зверов рассказал о том, что полузащитник «Фехервара» Иван Петряк приютил у себя 8 беженцев из Украины:
«Просто одна маленькая история. Украинский футболист Иван Петряк, играющий за венгерский «Фехервар», принял к себе 8 человек из Украины. У Вани семья, двое детей и дом на 65 квадратов под Будапештом. Ваня полностью обеспечивает их пребывание в Венгрии.
Кроме того, помогает с закупкой касок и бронежилетов для вооруженных сил. Готов и танк купить, но не знает где! Я знаю его как порядочного человека и скромного юношу, но не поделиться не могу!».
Источник — Facebook
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