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Петряк приютил у себя дома 8 беженцев из Украины

Сам хавбек «Фехервара» остается в Венгрии

  • 03.03.2022 20:15
  • 2859 просмотров
  • 2 комментария
Петряк приютил у себя дома 8 беженцев из Украины
© МОЛ Фехервар. Иван Петряк

Украинский журналист Владимир Зверов рассказал о том, что полузащитник «Фехервара» Иван Петряк приютил у себя 8 беженцев из Украины:

«Просто одна маленькая история. Украинский футболист Иван Петряк, играющий за венгерский «Фехервар», принял к себе 8 человек из Украины. У Вани семья, двое детей и дом на 65 квадратов под Будапештом. Ваня полностью обеспечивает их пребывание в Венгрии.

Кроме того, помогает с закупкой касок и бронежилетов для вооруженных сил. Готов и танк купить, но не знает где! Я знаю его как порядочного человека и скромного юношу, но не поделиться не могу!».

Источник — Facebook

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    rus, 03.03.2022 21:00
    +3
    Молодчага!
    Ссылка
    online
    Cheng, 03.03.2022 20:32
    +3
    Иван,браво!
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