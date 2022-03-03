Два украинских футболиста покинули российский клуб

Два украинских футболиста покинули московское «Торпедо».
Российский клуб расторг контракты с хавбеком Андреем Кравчуком и защитником Александром Каплиенко.
Официальная причина – «по семейным обстоятельствам».
Кравчук и Каплиенко выступали за «Торпедо» с начала прошлого года.
Источник — ФК Торпедо Москва
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