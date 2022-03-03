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Сергей ПАЛКИН: «Осколок российского снаряда убил сотрудника Шахтера»

Генеральный директор донецкого клуба – о нападении РФ

  • 03.03.2022 15:40
  • 3570 просмотров
  • 5 комментариев
Сергей ПАЛКИН: «Осколок российского снаряда убил сотрудника Шахтера»
© facebook

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил о смерти детского тренера донецкого клуба, который погиб от осколка российского снаряда..

«Хотел бы обратиться к собственникам, руководству и футболистам российских футбольных клубов. Россия совершила ужасное и вероломное военное нападение на Украину. Страну, в которой каждый из вас бывал и в которой всегда был радушно встречен. Страну, в которой у вас есть родственники, друзья, знакомые.

Страну, где некоторые из вас даже родились. И эту страну, ее людей сегодня российская армия уничтожает из всех видов оружия: «буков», «градов», артиллерией, авиацией, танками.

Вы становитесь изгоями. Россия из нации, которая приложила огромные усилия в победе над нацизмом, превращается в нацию террористов, нацию молчаливых трусов. Сегодня на вас смотрит весь мир. И мир ждет от вас действий, которые остановят безумие. Но вы боитесь, вам страшно.

В спорте страх – это то чувство, которое сводит вероятность победы к нулю. Ваш страх выступить против войны в Украине – это разрушенные города, ваш страх – это тысячи и тысячи смертей среди мирного населения, ваш страх – это погибшие дети и искалеченные судьбы миллионов людей.

Ваш страх выступить против кровавого режима – это самое большое ваше поражение.

Несмотря на то, что вы не отдавали приказ об уничтожении украинцев, ваше молчание – это пособничество массовым убийствам и разрушениям.

Вчера погиб наш сотрудник. Детский тренер. Его убил осколок российского снаряда. Россия убиваете украинцев. Остановите это безумие! Не молчите, говорите! Иначе это будет ваше личное поражение. Поражение, которое будут помнить все последующие поколения.

Поражение, которое невозможно будет вычеркнуть из мировой истории. И каждый из вас будет нести вину и ответственность за совершенные преступления.

PS: Посмотрите, что русские военные делают с нашими городами», – написал Палкин в фейсбуке.

Источник — Facebook

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    rus, 03.03.2022 15:52
    +5
    Харьков был есть и будет украинским городом!!!!!!
    Ссылка
    online
    rus, 03.03.2022 15:45
    +4
    Это не война это зачистка населения! Пидоры! Жёлтый синий самый сильный
    Ссылка
    sergrey4, 03.03.2022 16:24
    0
    Щоб зупинити це божевілля було 7 років для виконання мінських домовленостей.
    #МиНеПолітикиМиПростоФутболісти
    Ссылка
    sergrey4, 03.03.2022 16:26
    -1
    rus, 03.03.2022 15:45
    Это не война это зачистка населения! Пидоры! Жёлтый синий самый сильный
    Стоит ёжик на пеньке и сам себя хвалит: - Я сильный, я сильный, я сильный... Тут порывом ветра унесло его в кучу навоза. Ёжик вылезает из кучи, отряхивается: - Просто я лёгкий!
    Ссылка
    online
    GloryUkraine, 03.03.2022 16:01
    -2
    На срашистському тв сказали, що група китайців тікала з боку Харкова чи області на ПаРашу, а наші іх обстріляли та двоє з тих китайців в важкому стані і срашисти із спасли та лікують.
    Хочуть Китай на свій бік переманити.
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