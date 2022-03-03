Сергей ПАЛКИН: «Осколок российского снаряда убил сотрудника Шахтера»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин сообщил о смерти детского тренера донецкого клуба, который погиб от осколка российского снаряда..

«Хотел бы обратиться к собственникам, руководству и футболистам российских футбольных клубов. Россия совершила ужасное и вероломное военное нападение на Украину. Страну, в которой каждый из вас бывал и в которой всегда был радушно встречен. Страну, в которой у вас есть родственники, друзья, знакомые.

Страну, где некоторые из вас даже родились. И эту страну, ее людей сегодня российская армия уничтожает из всех видов оружия: «буков», «градов», артиллерией, авиацией, танками.

Вы становитесь изгоями. Россия из нации, которая приложила огромные усилия в победе над нацизмом, превращается в нацию террористов, нацию молчаливых трусов. Сегодня на вас смотрит весь мир. И мир ждет от вас действий, которые остановят безумие. Но вы боитесь, вам страшно.

В спорте страх – это то чувство, которое сводит вероятность победы к нулю. Ваш страх выступить против войны в Украине – это разрушенные города, ваш страх – это тысячи и тысячи смертей среди мирного населения, ваш страх – это погибшие дети и искалеченные судьбы миллионов людей.

Ваш страх выступить против кровавого режима – это самое большое ваше поражение.

Несмотря на то, что вы не отдавали приказ об уничтожении украинцев, ваше молчание – это пособничество массовым убийствам и разрушениям.

Вчера погиб наш сотрудник. Детский тренер. Его убил осколок российского снаряда. Россия убиваете украинцев. Остановите это безумие! Не молчите, говорите! Иначе это будет ваше личное поражение. Поражение, которое будут помнить все последующие поколения.

Поражение, которое невозможно будет вычеркнуть из мировой истории. И каждый из вас будет нести вину и ответственность за совершенные преступления.

PS: Посмотрите, что русские военные делают с нашими городами», – написал Палкин в фейсбуке.