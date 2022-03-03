СТАХОВСКИЙ: «Джокович прислал мне сообщение со словами поддержки»

Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский рассказал, кто из игроков поддержал его и Украину в борьбе против российского военного вторжения.



«На самом деле мне звонили и писали очень многие игроки. Джокович прислал мне сообщение со словами поддержки и мы даже немного обсудили происходящее. Я пытался связаться с Федерером и Надалем, к сожалению они предпочли промолчать, но где-то я могу их понять, так как это не их война», – заявил Стаховский.