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СТАХОВСКИЙ: «Джокович прислал мне сообщение со словами поддержки»

Довольно неожиданно

  • 03.03.2022 15:23
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СТАХОВСКИЙ: «Джокович прислал мне сообщение со словами поддержки»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский экс-теннисист Сергей Стаховский рассказал, кто из игроков поддержал его и Украину в борьбе против российского военного вторжения.
 
«На самом деле мне звонили и писали очень многие игроки. Джокович прислал мне сообщение со словами поддержки и мы даже немного обсудили происходящее. Я пытался связаться с Федерером и Надалем, к сожалению они предпочли промолчать, но где-то я могу их понять, так как это не их война», – заявил Стаховский.

Источник — Большой теннис Украины

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