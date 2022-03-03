Состоялась жеребьевка матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Барбадос

Состоялась жеребьевка матча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом, который состоится в Анталии.

Завтра, в первый игровой день, на корт выйдут Алексей Крутых против Дарьяна Кинга. Следующим в бой вступит Илья Марченко, будет противостоять ему будет Мэтью Фостер.

В парный разряд от нас заявлены Денис Молчанов и Виталий Сачко.