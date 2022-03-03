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Состоялась жеребьевка матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Барбадос

В первый день за нас сыграют Алексей Крутых и Илья Марченко

  • 03.03.2022 12:13
  • 261 просмотр
  • 1 комментарий
Состоялась жеребьевка матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Барбадос
© ФТУ

Состоялась жеребьевка матча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом, который состоится в Анталии.

Завтра, в первый игровой день, на корт выйдут Алексей Крутых против Дарьяна Кинга. Следующим в бой вступит Илья Марченко, будет противостоять ему будет Мэтью Фостер.

В парный разряд от нас заявлены Денис Молчанов и Виталий Сачко.

 

Источник — Федерация тенниса Украины

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Arg, 03.03.2022 12:25 (изменен)
    0
    Дайте фото флага Барбадоса в полном формате!
    Представляет собой прямоугольное полотнище (соотношение длины и ширины 2:3), вертикально разделённое на три равных части синего, жёлтого и снова синего цветов. В центре жёлтой части флага изображён трезубец Посейдона.
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