Состоялась жеребьевка матчевой встречи Кубка Дэвиса Украина – Барбадос

Состоялась жеребьевка матча Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между Украиной и Барбадосом, который состоится в Анталии.
Завтра, в первый игровой день, на корт выйдут Алексей Крутых против Дарьяна Кинга. Следующим в бой вступит Илья Марченко, будет противостоять ему будет Мэтью Фостер.
В парный разряд от нас заявлены Денис Молчанов и Виталий Сачко.
Источник — Федерация тенниса Украины
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Представляет собой прямоугольное полотнище (соотношение длины и ширины 2:3), вертикально разделённое на три равных части синего, жёлтого и снова синего цветов. В центре жёлтой части флага изображён трезубец Посейдона.
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