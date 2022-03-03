Челси с трудом обыграл клуб Чемпионшипа и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Челси» на выезде обыграл клуб Чемпионшипа «Лутон», «Ливерпуль» благодаря дублю Минамино обыграл «Норвич».
«Лутон» – «Челси» – 2:3 (2:1)
Голы: Берк, 2, Корник, 40 – Сауль, 27, Вернер, 68, Лукаку, 78.
«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Лофтус-Чик, Сарр, Кенеди (Пулишич, 61), Сауль, Жоржиньо (Джеймс, 76), Маунт, Хадсон-Одои (Вейл, 62), Лукаку, Вернер.
«Ливерпуль» – «Норвич» – 2:1 (2:0)
Голы: Минамино, 27, 39 – Рупп, 77.
«Ливерпуль»: Алиссон, Гомес, Конате, Цимикас, Хендерсон (Мортон, 61), Окслейд-Чемберлен, Джонс (Эллиотт, 46), Милнер, Минамино, Ориги (Мане, 84), Диогу Жота (Диас, 84).
«Норвич»: Крул, Байрэм, Гибсон, Циммерманн, Яннулис, Рупп (Маклин, 77), Ле-Мелу, Норманн (Гилмор, 61), Рашица (Роу, 61), Плахета (Сарджент, 46), Пукки (Дауэлл, 61).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.