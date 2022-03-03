Андрей ШЕВЧЕНКО: «России больше никогда не будет в футбольном мире»

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как старается помогает родной стране, на которую напала российская армия.
«Моя мама – в частном доме в 5 км от Киева, сестра и другие родственники – в столице. Никто никуда не уехал, будут помогать чем смогут.
Я на связи с украинскими послами в Италии и Великобритании, будем помогать с гуманитарной координацией. Многие перечисляют деньги на покупку лекарств, и нужно организовывать, объединить фонды, которые могут помочь обеспечить страну.
А Россия больше никогда не будет участвовать в спортивном и футбольном мире», – сказал Шевченко.
Источник — UA:ПЕРШИЙ
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