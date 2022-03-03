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Андрей ШЕВЧЕНКО: «России больше никогда не будет в футбольном мире»

Бывший тренер сборной Украины категоричен

  • 03.03.2022 00:05
  • 1344 просмотра
  • 1 комментарий
Андрей ШЕВЧЕНКО: «России больше никогда не будет в футбольном мире»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как старается помогает родной стране, на которую напала российская армия. 
 
«Моя мама – в частном доме в 5 км от Киева, сестра и другие родственники – в столице. Никто никуда не уехал, будут помогать чем смогут.
 
Я на связи с украинскими послами в Италии и Великобритании, будем помогать с гуманитарной координацией. Многие перечисляют деньги на покупку лекарств, и нужно организовывать, объединить фонды, которые могут помочь обеспечить страну.
 
А Россия больше никогда не будет участвовать в спортивном и футбольном мире», – сказал Шевченко.

Источник — UA:ПЕРШИЙ

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    turboeligor, 03.03.2022 00:16
    +7
    ШЕВА ПІДТРИМУЮ ТЕБЕ!
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