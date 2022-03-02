ФОТО. Румынская футбольная команда оригинально поддержала Украину

Румынская команда «Университатя Крайова» вышла на сегодняшний матч против «Миовени» (3:0) в футболках, на которых вместо фамилий игроков были написаны названия украинских городов.
Футболки будут проданы на благотворительном аукционе, а деньги пойдут на поддержку украинских беженцев.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.