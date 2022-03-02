Александр СИРОТА: «Эту страну на колени никто не поставит»

Защитник «Динамо» Киев Александр Сирота высказался по поводу войны в Украине:

«Я горжусь, что я украинец. Единство, достоинство, вера, бесстрашие и любовь к своей земле – это черты каждого из нас! Эту страну на колени никто не поставит! Эту страну не победить! Это страна свободных людей!

Будет кара за разгромленные города и села! За всех убитых людей! За все искалеченные судьбы! Слава Украине! Большое спасибо тем, кто защищает нашу землю!».