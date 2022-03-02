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Александр ГОЛОВКО: «Страна 404 сорвалась с цепи»

Украинский футболист – о войне с россией

  • 02.03.2022 20:23
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Александр ГОЛОВКО: «Страна 404 сорвалась с цепи»
© УАФ. Александр Головко

Экс-защитник «Динамо» Киев и сборной Украины Александр Головко прокомментировал войну с россией:

«24.02.2022 жизнь изменилась навсегда. Шок, страх, апатия – эти чувства испытали все мои близкие. Что будет? Как быть? Что делать? Каждый из нас задал себе эти вопросы. Как мгновение для одних, как год для других прошла неделя войны.

Войны за свою честь и свободу! Я думаю, каждый сделал свой выбор. Моя семья сделала его еще в 2014 году, когда эти г*****ы отжали Крым. Страна 404 сорвалась с цепи. Пора дать им п***ы. Российский корабль, иди на х**!».

Источник — Instagram

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