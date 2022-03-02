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Мирон МАРКЕВИЧ: «У нас есть дух, украинцев не сломить»

Известный украинский тренер – о войне против россии

  • 02.03.2022 19:24
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Мирон МАРКЕВИЧ: «У нас есть дух, украинцев не сломить»
© FootBoom. Мирон Маркевич

Экс-тренер Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич обратился к российским войскам в связи с их войной против Украины:

«Я с 2014 года ездил, езжу и буду ездить на восток Украины. И поверьте мне, что к тому времени у нас ничего не было. Кто имел автомат, тот уже был счастлив. И мы выгнали вас из нашей земли, не со всей территории, но хорошо проучили.

Сейчас Украине есть чем воевать, но дело даже не в этом. У нас есть дух, украинцев не сломить, так что сдавайтесь или уходите с нашей земли.

Это неправильная война. Вы уже наверняка поняли, что в Украине нет разницы, кто на каком языке разговаривает, мы один народ. И поверьте, у вас ничего не выйдет. Спасибо нашим воинам. Слава Украине!».

Источник — zbirna.com

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