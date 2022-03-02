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Йозеф БЛАТТЕР: «Путин больше не знает, что делает»

Экс-президент ФИФА – о войне в Украине

  • 02.03.2022 18:20
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Йозеф БЛАТТЕР: «Путин больше не знает, что делает»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йозеф Блаттер

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер осудил военную агрессию россии против Украины и назвал неадекватными действия президенты страны-агрессора владимира путина:

«Я познакомился с путиным тогда, когда приняли решение, что ЧМ-2018 состоится в россии в декабре 2010 года. В то время он был премьер-министром.

Когда 2 декабря 2010 года россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу, путин прилетел из Карлсберга в Цюрих и произнес речь. С тех пор наши отношения были очень дружеские.

Если посмотреть на текущую ситуацию и на путина по телевидению на разных каналах, это уже не тот же человек. Я вижу человека, который, вероятно, больше не знает, что делает, и который развязал совершенно бессмысленную войну, причиняя большие страдания и полностью изолируя себя.

Правильно, что спорт после начальных колебаний отреагировал со всей последовательностью и показал россии красную карточку. Я тоже рад, что Швейцария дает четкий сигнал.

Мои соболезнования и солидарность к украинскому народу и его храбрым борцам сопротивления».

Источник — Blick

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