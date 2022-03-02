Александр ПЕТРАКОВ: «Горжусь ВСУ. Ребята делают невероятное»

Тренер сборной Украины Александр Петраков оценил ситуацию в стране после нападения со стороны России.
«Не буду кривить душой: я 64 года говорил по-русски. Но сейчас буду делать все, чтобы говорить по-украински. Не хочу говорить по-русски».
«Держу связь со всеми легионерами, у всех ребят шок, я сам в шоке. Горжусь украинцами, горжусь ВСУ. Ребята такое делают, что просто невероятно», - сказал Петраков.
Источник — ICTV
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