Александр ПЕТРАКОВ: «Горжусь ВСУ. Ребята делают невероятное»

Тренер сборной Украины Александр Петраков оценил ситуацию в стране после нападения со стороны России.

«Не буду кривить душой: я 64 года говорил по-русски. Но сейчас буду делать все, чтобы говорить по-украински. Не хочу говорить по-русски».

«Держу связь со всеми легионерами, у всех ребят шок, я сам в шоке. Горжусь украинцами, горжусь ВСУ. Ребята такое делают, что просто невероятно», - сказал Петраков.