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Александр ЗИНЧЕНКО: «Такой поддержки Украины я еще не видел»

Футболист привлекает внимание к ситуации в Украине

  • 02.03.2022 17:51
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Александр ЗИНЧЕНКО: «Такой поддержки Украины я еще не видел»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о том, как в Великобритании поддерживают Украину в войне против России.

«Скажу, что такой поддержки, которую получает наша страна, я еще не видел. Это касается Великобритании. Начиная от мальчишек, которые встречают меня и говорят, что переживают нам».

«Те стадионы, где я играл, там поднимают украинские флаги. Поддержка невероятная. Начиная от школьников и завершая правительством Великобритании», - сказал Зинченко.

Источник — ICTV

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