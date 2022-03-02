Александр ЗИНЧЕНКО: «Такой поддержки Украины я еще не видел»

Игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о том, как в Великобритании поддерживают Украину в войне против России.
«Скажу, что такой поддержки, которую получает наша страна, я еще не видел. Это касается Великобритании. Начиная от мальчишек, которые встречают меня и говорят, что переживают нам».
«Те стадионы, где я играл, там поднимают украинские флаги. Поддержка невероятная. Начиная от школьников и завершая правительством Великобритании», - сказал Зинченко.
Источник — ICTV
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