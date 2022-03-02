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ДМИТРУЛИН – российским футболистам: «Вам ни один украинец не пожмет руку»

Экс-игрок «Динамо» обратился к своим коллегам

  • 02.03.2022 17:31
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ДМИТРУЛИН – российским футболистам: «Вам ни один украинец не пожмет руку»
© Sport.ua. Юрий Дмитрулин

Бывший игрок «Динамо» Киев Юрий Дмитрулин обратился к российским футболистам:

«Я играл в России за ярославский «Шинник». Знаю многих футболистов, у меня было много друзей там – хочу обратиться к вам.

Пацаны, почему вы засунули языки в ж*пу и молчите? У нас война, бомбят города, убивают мирных людей – женщин и детей. У нас новорожденные в бомбоубежищах, дети становятся сиротами. Не надоело ли вам быть терпилами и бояться своего Путина? Вы так и будете жить в страхе и без свободы?

Забудьте про миллионные контракты, про отдых с семьей в Дубае и Монако, про дорогие машины. Вы будете играть за кусок хлеба, потому что экономике вашей жопа. Вы в Европе больше никогда не поиграете, а те футболисты, которые там есть – их выгонят оттуда со срачами и позором.

Вы больше никогда не услышите гимн Лиги чемпионов и не почувствуете вкус международных матчей. У вас остался последний шанс сделать хотя бы что-то. Берите свои телефоны, пока они у вас есть, записывайте видео и призывайте людей выходить на улицы.

Свергайте путинский режим. Это последний шанс изменить ваше руководство и обрести свободу. Если вы промолчите – вы соучастники убийц. Вам больше ни один украинец не пожмет руку. Действуйте, времени у вас больше нет».

Источник — Facebook

(2 голоса)

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Комментарии
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    BekXan, 02.03.2022 17:39
    0
    Та яку руку в мордяку покидькям !
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