Немецкие тренеры бегут из России. Ушел наставник Краснодара

Немецкий тренер Даниэль Фарке, а также весь его штаб, разорвали контракт с российским клубом «Краснодар».

При этом Фарке возглавил команду только в январе, но сейчас решил уйти из-за агрессии России против Украины.

Ранее из московского «Локомотива» ушел наставник Маркус Гисдоль.