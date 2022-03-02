Немецкие тренеры бегут из России. Ушел наставник Краснодара

Немецкий тренер Даниэль Фарке, а также весь его штаб, разорвали контракт с российским клубом «Краснодар».
При этом Фарке возглавил команду только в январе, но сейчас решил уйти из-за агрессии России против Украины.
Ранее из московского «Локомотива» ушел наставник Маркус Гисдоль.
Источник — Sport.ua
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