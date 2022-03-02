Александр АЛИЕВ: «Мы это все выдержим»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев обратился к украинскому народу.
«Как и говорил, я здесь, в Киеве. Остался и останусь. Буду здесь, защищать страну, где родились мои детки.
Призываю всех просто к миру. Ребята, украинцы, держитесь. Мы сила, мы молодцы, мы это все выдержим. Что в моих силах – все буду стараться делать, чтобы в этой стране был только мир», - сказал Алиев.
Источник — Sport.ua
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