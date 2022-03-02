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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Россияне, как вы спите спокойно?»

Специалист – о мирных русских «жопа-языках»

  • 02.03.2022 12:38
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Россияне, как вы спите спокойно?»
© Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко обратился к гражданам фашистской Московии.

«Россияне, как вы спите спокойно, когда от вашего имени убивают невинных людей? Это не первая война путинского режима, но надеюсь, последняя. Вы ходите по ресторанам, барам, кафе, а в это время бомбят украинский народ. О котором вы ещё недавно говорили, что мы братья на веки?» - написал Левченко.

Источник — Twitter

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