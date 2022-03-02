УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

В Николаеве высадился российский десант

Глава Николаевской ОГА ввел комендантский час

  • 02.03.2022 11:49
  • 3710 просмотров
  • 1 комментарий
В Николаеве высадился российский десант
© Getty Images/Global Images Ukraine

В Николаеве высадился российский десант. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

«Высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета. Объявляю комендантский час! До следующих указаний. Все уходим с улиц.

Также продолжаются бои возле Калиновки. Их там разбили. Часть назад ушла в сторону Баштанки. Военные работают. В Николаеве врага нет. Вражеский десант высадился. Я приказал: Стрелять на поражение. В городе объявлена воздушная тревога, всем следует спускаться в укрытие», - сказал Виталий Ким.

Источник — Sport.ua

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    online
    Maksim55, 02.03.2022 12:54
    -1
    Я служил в Николаеве. Там наших бойцов дох.. хана этому десанту . Будут бежать впереди русского корабля Может побегут в сторону Одессы а то там ждут а никто не приходит их освободить
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности