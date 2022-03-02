В Николаеве высадился российский десант. Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
«Высадка десанта в районе Баловного. 4 вертолета. Объявляю комендантский час! До следующих указаний. Все уходим с улиц.
Также продолжаются бои возле Калиновки. Их там разбили. Часть назад ушла в сторону Баштанки. Военные работают. В Николаеве врага нет. Вражеский десант высадился. Я приказал: Стрелять на поражение. В городе объявлена воздушная тревога, всем следует спускаться в укрытие», - сказал Виталий Ким.
Источник — Sport.ua
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