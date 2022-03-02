ВИДЕО. Россия пригрозила мэру Конотопа сравнять город с землей

Городской глава Конотопа Артем Семенихин рассказал местным жителям об ультиматуме от российско-фашистских оккупантов.
«Они нам поставили условие сейчас. Если мы начинаем сопротивление, то они разносят город артиллерией. Если за – воюем! Кто за то, чтобы воевать? Я за то, чтоб воевать! Решение принимаем все вместе, потому что артиллерия на нас наведена», - сказал мэр.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.