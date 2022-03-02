Андрей ЯРМОЛЕНКО – российским футболистам: «Почему вы сидите обосранные?»

Игрок сборной Украины и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко обратился к российским футболистам.

«Я родился в Питере, но вырос в Украине и считаю себя украинцем на все 100 процентов. У меня есть вопрос к игрокам сборной России по футболу: «Ребята, почему вы сидите, как обосранные, и ничего не говорите?» У нас в стране убивают людей, убивают наших жен, матерей, детей, а вы ничего не говорите, ничего не комментируете. Скажите, пожалуйста, что вам будет за то, если вы все вместе объединитесь и покажете людям, что происходит действительно у нас в стране?

Многих из вас я знаю, со многими знаком и вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно. Ребята, вы имеете влияние на людей, покажите это, я вас прошу, пожалуйста. Я знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни», - сказал Ярмоленко.

Напомним, что Ярмоленко пожертвовал украинской армии 3 миллиона гривен.