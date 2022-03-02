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Андрей ЯРМОЛЕНКО – российским футболистам: «Почему вы сидите обосранные?»

Капитан сборной Украины призывает представителей РФ остановить войну

  • 02.03.2022 08:57
  • 3082 просмотра
  • 9 комментариев
Андрей ЯРМОЛЕНКО – российским футболистам: «Почему вы сидите обосранные?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Украины и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко обратился к российским футболистам.

«Я родился в Питере, но вырос в Украине и считаю себя украинцем на все 100 процентов. У меня есть вопрос к игрокам сборной России по футболу: «Ребята, почему вы сидите, как обосранные, и ничего не говорите?» У нас в стране убивают людей, убивают наших жен, матерей, детей, а вы ничего не говорите, ничего не комментируете. Скажите, пожалуйста, что вам будет за то, если вы все вместе объединитесь и покажете людям, что происходит действительно у нас в стране?

Многих из вас я знаю, со многими знаком и вы все мне говорили, что так не должно быть, что ваш президент делает неправильно. Ребята, вы имеете влияние на людей, покажите это, я вас прошу, пожалуйста. Я знаю, что некоторые из вас любят показывать свои яйца на камеру, но теперь пришло время показать яйца в реальной жизни», - сказал Ярмоленко.

Напомним, что Ярмоленко пожертвовал украинской армии 3 миллиона гривен.

Источник — Sport.ua

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    coba777, 02.03.2022 09:01
    +8
    Тонко і влучно. Але показувати яйця на камеру і ризикувати ними, це різні речі для скрєпоносних)))
    Ссылка
    online
    Ёкарный Бабай, 02.03.2022 09:25
    +5
    А российского общества нет как такового. Не к чему и взывать. Если сейчас условный Китай нападет на Дальний Восток, они даже защищаться не будут. Полнейшее вырождение населения, то же самое и с нами хотят сделать руками тех, кого не жалко - калмыков, удмуртов, бурятов и прочих уроженцев дотационных регионов РФ.
    Ссылка
    online
    Ёкарный Бабай, 02.03.2022 09:11
    +5
    Молчат, по той же причине, по которой не едут играть в топ-чемпионаты. Сидят на многомиллионных жирных контрактах, которых не заслуживают и их всё устраивает.
    Ссылка
    Макс Максов, 02.03.2022 09:11
    +5
    Тому що, вони вже скільки років тєрпіли!
    Ссылка
    online
    DidOk, 02.03.2022 09:18
    +4
    Слава Нені - Україні ! 🇺🇦
    Ссылка
    online
    Ёкарный Бабай, 02.03.2022 09:50
    +1
    Vladyslav Gorbyk, 02.03.2022 09:44
    Ой, то вже таке далеке минуле...
    Но они еще не осознали весь этот масштаб. Не та стадия пока. Как говорит Бабченко, ради свободы в России не выходили никогда, только ради колбасы.
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    online
    Vladyslav Gorbyk, 02.03.2022 09:44
    +1
    Ёкарный Бабай, 02.03.2022 09:11
    Молчат, по той же причине, по которой не едут играть в топ-чемпионаты. Сидят на многомиллионных жирных контрактах, которых не заслуживают и их всё устраивает.
    Ой, то вже таке далеке минуле...
    Ссылка
    online
    cooperchack, 02.03.2022 10:01
    0
    Вся эта ебаная ПидаРасия построена на пиздеже и всегда так было!Ебашь врага!Слава Украине!
    Ссылка
    online
    OVS, 02.03.2022 09:56
    0
    Ёкарный Бабай, 02.03.2022 09:11
    Молчат, по той же причине, по которой не едут играть в топ-чемпионаты. Сидят на многомиллионных жирных контрактах, которых не заслуживают и их всё устраивает.
    Вчора отримували "капусту"на картки,а завтра будуть одержувати картки на капусту !
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