В Херсоне орки захватили вокзал и порт, российская техника под ОГА

В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян (УП).
Корреспондентка в Херсоне Эрика Авдиева в совместном эфире телеканалов рассказала: «Состояние сейчас такое, что мы видим по веб-камерам города: перед облгосадминистрацией выстроилась военная техника оккупантов.
Херсонский городской голова Игорь Колыхаев обратился к президенту Украины, Верховной Раде, международным миссиям, чтобы они помогли организовать зеленый коридор, чтобы собрать сотни трупов и разрешить вывезти продукты питания и медикаменты. Он отмечает, что многие погибшие среди военных, а именно территориальной обороны. По его информации, захватили железнодорожный вокзал и морской порт».
Люди почти весь день не выходили из укрытия, потому что постоянно слышали взрывы и выстрелы. Взрывы раздавались до самого вечера, ночью слышны автоматные очереди. Есть попадания в дома в разных микрорайонах: Таврический, Шуминский, ХБК.
Россия 7-й день продолжает вести агрессивную войну против Украины.
Источник — Украинская правда
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