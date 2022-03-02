В Херсоне орки захватили вокзал и порт, российская техника под ОГА

В Херсоне перед зданием облгосадминистрации стоит военная техника РФ, железнодорожный вокзал и морской порт находятся под контролем россиян (УП).

Корреспондентка в Херсоне Эрика Авдиева в совместном эфире телеканалов рассказала: «Состояние сейчас такое, что мы видим по веб-камерам города: перед облгосадминистрацией выстроилась военная техника оккупантов.

Херсонский городской голова Игорь Колыхаев обратился к президенту Украины, Верховной Раде, международным миссиям, чтобы они помогли организовать зеленый коридор, чтобы собрать сотни трупов и разрешить вывезти продукты питания и медикаменты. Он отмечает, что многие погибшие среди военных, а именно территориальной обороны. По его информации, захватили железнодорожный вокзал и морской порт».

Люди почти весь день не выходили из укрытия, потому что постоянно слышали взрывы и выстрелы. Взрывы раздавались до самого вечера, ночью слышны автоматные очереди. Есть попадания в дома в разных микрорайонах: Таврический, Шуминский, ХБК.

Россия 7-й день продолжает вести агрессивную войну против Украины.